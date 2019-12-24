В рамках новой модели пассажирских перевозок на дороги Твери и Калининского района выйдет 471 автобус

СЕГОДНЯ 17:01 2019-12-24T17:10:01+03:00

Это - автобус средней вместимости, подобных ему будет 347. Фото: Виктория ТУШКОВА

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В новой транспортной модели пассажирских перевозок, которую внедряют в Твери и Калининском районе уже в феврале 2020 года, будет работать 471 единица транспорта. Всё это автобусы, но разной вместимости.

- Будет 110 больших автобусов, 347 среднего класса и 14 маленьких, - рассказал замминистра транспорта Тверской области Сергей Верхоглядов на презентации образца автобуса, соответствующего параметрам тех, что выйдут в рейс в будущем году.

Причём, по словам замминистра, маленькие автобусы будут поставлены только на те редкие маршруты, где дорожная сеть физически не позволяет работать более серьёзному транспорту.

Напомним, к новым автобусам, которые будут возить жителей Твери и Калининского района, предъявляются определённые требования по технической части. Сегодня, 24 декабря в Твери презентовали автобус среднего класса, соответствующий этим требованиям. Подобные ему и должны будут появиться на дорогах областной столицы в феврале.

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ИСТОЧНИК KP.RU