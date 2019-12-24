Житель Твери ушел из магазина в неоплаченной куртке

СЕГОДНЯ 15:01 2019-12-24T15:01:41+03:00

Мужчина взял куртку и ушел, не заплатив Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ущерб составил более 12 тысяч рублей

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В дежурную часть Центрального отдела полиции УМВД России по городу Твери обратился сотрудник магазина спортивной одежды, расположенного в торговом центре по улице Коминтерна.

Заявитель сообщил, что неизвестный мужчина вошел в магазин, выбрал куртку, надел ее в примерочной поверх своей одежды и ушел, не заплатив. Ущерб составил более 12 000 рублей.

Действия злоумышленника попали на камеры видеонаблюдения, расположенные в зале и фойе.

Личность подозреваемого в краже была установлена полицейскими. Им оказался неработающий ранее судимый 30-летний местный житель. Мужчина доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. Похищенного имущества при нем не оказалось.

Фигурант водворен в изолятор временного содержания. За кражу ему грозит два года тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU