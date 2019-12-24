За сбыт наркотиков житель Тверской области отправится в колонию
Перед судом предстал 49-летний житель Кимрского района, совершивший незаконный сбыт наркотического средства (ч. 1 ст. 228.1 УК РФ).
Следствием установлено, что мужчина сбыл покупателю два бумажных свертка с растительным наркотиком массой 1,6 и 1,7 граммов.
Покупатель, являясь участником оперативно-розыскного мероприятия "проверочная закупка", добровольно выдал сотрудникам полиции оба свертка.
Вину в содеянном подсудимый не признал. Судом ему назначено четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU