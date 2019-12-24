За сбыт наркотиков житель Тверской области отправится в колонию

СЕГОДНЯ 14:47 2019-12-24T14:47:14+03:00

Мужчина отправится в колонию на четыре года Фото: Мария ЛЕНЦ

Мужчина осужден на четыре года

Изменить размер текста: A A

Перед судом предстал 49-летний житель Кимрского района, совершивший незаконный сбыт наркотического средства (ч. 1 ст. 228.1 УК РФ).

Следствием установлено, что мужчина сбыл покупателю два бумажных свертка с растительным наркотиком массой 1,6 и 1,7 граммов.

Покупатель, являясь участником оперативно-розыскного мероприятия "проверочная закупка", добровольно выдал сотрудникам полиции оба свертка.

Вину в содеянном подсудимый не признал. Судом ему назначено четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU