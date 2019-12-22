2019-12-22T21:19:42+03:00
Общество

В Тверской филармонии в Новый год перепоют Агилеру и Леди Гагу

Программа рассчитана на детей и взрослых
Алина ПЕТРОВА
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Выходные и праздники проводим культурно. Графика: Татьяна РУМЯНЦЕВАВыходные и праздники проводим культурно. Графика: Татьяна РУМЯНЦЕВА
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В новогодние праздники Тверская академическая областная филармония представит традиционный проект «В Новый год с музыкой NON-STOP». В этом году состоится премьера седьмого сезона.

Как сообщают организаторы, в программе концерта новые, не звучащие ранее на сцене филармонии песни и инструментальные номера в живом исполнении солистов, хора, оркестра филармонии. Прозвучат песни и музыка из репертуара А. Пугачевой, Т. Гвердцители, И. Крутого, Ф. Синатры, В. Сюткина, Джо Дассена, Э. Бериашвили, группы «Баккара», К. Агилеры, Lady Gaga и многих других.

Премьера концерта состоится 28 декабря в 17:00. А ещё программу можно будет увидеть 29 декабря в 17:00 и в дни новогодних праздников – с 3 по 8 января в 17:00.

А детишкам покажут музыкальную сказку «Морозко». По традиции перед началом представления в фойе будет небольшой спектакль для ребятишек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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