2019-12-22T12:26:08+03:00
Общество

На предновогодней неделе в Тверской области будет тепло как в апреле

Потеплеет до +7 градусов
Алина ПЕТРОВА
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В такую погоду в центре Твери хорошо растёт трава.В такую погоду в центре Твери хорошо растёт трава.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
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Зимы не ждите, в один голос говорят метеорологи. К примеру, середина минувшей недели стала самой теплой за последние 100 лет! Поворачивать к холодам погода не собирается - будет тепло как в апреле.

- За восемнадцать дней декабря температура в среднем была выше нормы на 6,7 градуса! - рассказала «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. В воскресенье 22 декабря возможны и дожди, и солнце, но всего по чуть-чуть. Атмосферное давление вновь начнёт падать и к воскресенью составит уже 740 миллиметров ртутного столба.

Понедельник, вторник и, скорее всего, среда будут похожи друг на друга как братья. Днём - теплынь, +4...+5. А в отдельных районах аж до +7. Ночи тоже плюсовые: +2...+3. Ветер южных направлений может принести дожди, но небольшие. В рост атмосферное давление пойдёт со вторника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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