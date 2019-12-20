Экскурсию по выставке «Царская Русь на императорской сцене» проведет в Твери её куратор из Александринского театра

20 Дек. 22:47 2019-12-20T22:56:40+03:00

Об экспонатах расскажет куратор выставки и руководитель музейно-экскурсионных программ Александринского театра Светлана Спирина. Фото: ТОКГ

Запланировано всего четыре сеанса

Изменить размер текста: A A

21 и 22 декабря жителей Твери приглашают на авторскую экскурсию по выставке «Царская Русь на императорской сцене».

В эти дни гости Тверского императорского дворца смогут не только увидеть коллекции исторического сценического костюма, но и услышать потрясающий рассказ от куратора выставки и руководителя музейно-экскурсионных программ Александринского театра Светланы Спириной.

Напомним, в экспозиции представлены эскизы, костюмы и реквизит из легендарных спектаклей XIX-XX веков, посвященных истории допетровской Руси. Посетители смогут погрузиться в мир русской драмы прославленных александринцев.

Только 4 встречи - 21 и 22 декабря в 12:00 и 14:00.

Стоимость билета – 150 руб.

Сбор группы в вестибюле Тверского императорского дворца. Предварительная запись не требуется.

ул. Советская, д.3.

Справки по телефонам: (4822) 34-31-56, 34-62-43.

ИСТОЧНИК KP.RU