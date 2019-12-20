Экскурсию по выставке «Царская Русь на императорской сцене» проведет в Твери её куратор из Александринского театра
21 и 22 декабря жителей Твери приглашают на авторскую экскурсию по выставке «Царская Русь на императорской сцене».
В эти дни гости Тверского императорского дворца смогут не только увидеть коллекции исторического сценического костюма, но и услышать потрясающий рассказ от куратора выставки и руководителя музейно-экскурсионных программ Александринского театра Светланы Спириной.
Напомним, в экспозиции представлены эскизы, костюмы и реквизит из легендарных спектаклей XIX-XX веков, посвященных истории допетровской Руси. Посетители смогут погрузиться в мир русской драмы прославленных александринцев.
Только 4 встречи - 21 и 22 декабря в 12:00 и 14:00.
Стоимость билета – 150 руб.
Сбор группы в вестибюле Тверского императорского дворца. Предварительная запись не требуется.
ул. Советская, д.3.
Справки по телефонам: (4822) 34-31-56, 34-62-43.
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