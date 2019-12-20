Николай Валуев поохотился на зайцев с эстонскими гончими в Тверской области

СЕГОДНЯ 16:38 2019-12-20T16:38:10+03:00

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Телеведущий и государственный деятель Николай Валуев посетил Тверскую область. Приехал он сюда не по делам общественным, а, как говорится, из спортивного интереса - поохотиться на зайца-беляка и снять очередной выпуск своей программы "Большое хобби с Николаев Валуевым", которая выходит на канале "Охотник и рыболов".

Команда прибыла в охотохозяйство в Нелидовском городском округе. Для гона зайцев и других животных - в охотохозяйстве водятся лисы, енотовидные собаки и косули - по следу запускали эстонских гончих.

Охотились в середине октября. Обычно в это время лежит легкая снежная пороша, но не в этом году. Аномально теплая погода и слишком высокая для собак трава немного снизили результативность охоты.

Лично Николаю Валуеву ни одного зайца подстрелить не удалось, но природу Тверского края ведущий оценил.

Николай Валуев поохотился в Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU