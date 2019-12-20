В Твери прошло городское новогоднее представление для детей, находящихся в сложной жизненной ситуации

СЕГОДНЯ 14:40 2019-12-20T14:40:58+03:00

В нем приняли участие более 600 малышей

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20 декабря во Дворце творчества детей и молодежи прошла новогодняя концертная программа для детей.

Детям показали новогоднее представление с участием творческих коллективов Дворца творчества детей и молодежи, а спектакля состоялась встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Также была организована танцевальная программа возле новогодней елки, детям вручили сладкие подарки.

На главный городской детский праздник пришли около 600 детей из многодетных семей и семей, находящихся в сложной жизненной ситуации.

Всего в канун Нового года сладкие подарки бесплатно получат более двух тысяч ребят.

ИСТОЧНИК KP.RU