2019-12-20T13:14:02+03:00
Происшествия

Следователи начали проверку по факту падения на женщину крыши автобусной остановки в Твери

Устанавливаться все обстоятельства произошедшего
Ольга ТРОФИМОВА
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Следователи начали проверку по факту падения на женщину крыши автобусной остановки в ТвериСледователи начали проверку по факту падения на женщину крыши автобусной остановки в ТвериФото: Евгения ГУСЕВА
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Московским межрайонным следственным отделом г. Тверь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки по факту ЧП в поселке Химинститута.

Напомним, 19 декабря, недалеко от Калининской ЦРБ, расположенной в Химинституте, на пожилую женщину упала крыша автобусной остановки. Конструкцию снесло порывом сильного ветра. 75-летняя пенсионерка получила травмы и в настоящее время находится в стационаре.

- Следствием будут устанавливаться все обстоятельства произошедшего, - уточнили в пресс-службе регионального СКР. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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