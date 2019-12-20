Следователи начали проверку по факту падения на женщину крыши автобусной остановки в Твери
Московским межрайонным следственным отделом г. Тверь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки по факту ЧП в поселке Химинститута.
Напомним, 19 декабря, недалеко от Калининской ЦРБ, расположенной в Химинституте, на пожилую женщину упала крыша автобусной остановки. Конструкцию снесло порывом сильного ветра. 75-летняя пенсионерка получила травмы и в настоящее время находится в стационаре.
- Следствием будут устанавливаться все обстоятельства произошедшего, - уточнили в пресс-службе регионального СКР. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU