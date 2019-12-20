В Твери пациенты не смогли дозвониться в клинику "Белая роза" из-за сбоя на телефонной линии

СЕГОДНЯ 13:04 2019-12-20T13:04:51+03:00

Ежедневно в центр поступает около 75 тысяч звонков Фото: ПТО

Изменить размер текста: A A

В медицинский диагностический центр «Белая роза», который был открыт в Твери 4 декабря, ежедневно поступает по несколько десятков тысяч звонков.

По данным областного минздрава, только за утро 19 декабря в клинику позвонили 75 тысяч человек. Из-за перегрузки телефонной линии, возникли технические сбои, которые привели к невозможности записаться на приём к медицинским специалистам. В течение дня запись будет возобновлена, она ведется на январь 2020 года.

В центре «Белая роза» женщины за несколько часов могут бесплатно получить полный комплекс диагностики. Пациентки, имеющие полис ОМС могут пройти скрининги бесплатно. Прием ведут акушеры-гинекологи, онкологи-маммологи, исследования УЗИ и маммография проводятся на современном оборудовании.

Центр работает шесть дней в неделю, с 9:00 до 21:00.

ИСТОЧНИК KP.RU