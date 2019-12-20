В Твери автобусной остановкой придавило бабушку

СЕГОДНЯ 12:47 2019-12-20T12:47:43+03:00

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ЧП произошло 19 декабря в поселке Химинститута. Сильный ветер, который бушевал в этот день в регионе, снес крышу остановочного павильона, и она упала на стоящую рядом 75-летнюю пенсионерку.

Дочь пострадавшей Лариса Козлякова рассказала ТИА, что прохожие помогли пенсионерке подняться и проводили в Калининскую ЦРБ, из которой она и пришла на остановку. Свободных врачей в больнице не оказалось и бабушку отвели в поликлинику. Там ей оказали первую помощь и дали направление в Тверскую городскую больницу №4.

У женщины диагностировали сильный ушиб колена, осколочный перелом большого пальца руки со смещением, ссадины на лице. Сейчас она лежит в стационаре.

Дочь сообщила, что женщина сильно перенервничала и чувствует себя неважно.

Сама Лариса Козлякова собирает документы и выясняет, возможно ли получить компенсацию.

ИСТОЧНИК KP.RU