В Твери автобусной остановкой придавило бабушку
ЧП произошло 19 декабря в поселке Химинститута. Сильный ветер, который бушевал в этот день в регионе, снес крышу остановочного павильона, и она упала на стоящую рядом 75-летнюю пенсионерку.
Дочь пострадавшей Лариса Козлякова рассказала ТИА, что прохожие помогли пенсионерке подняться и проводили в Калининскую ЦРБ, из которой она и пришла на остановку. Свободных врачей в больнице не оказалось и бабушку отвели в поликлинику. Там ей оказали первую помощь и дали направление в Тверскую городскую больницу №4.
У женщины диагностировали сильный ушиб колена, осколочный перелом большого пальца руки со смещением, ссадины на лице. Сейчас она лежит в стационаре.
Дочь сообщила, что женщина сильно перенервничала и чувствует себя неважно.
Сама Лариса Козлякова собирает документы и выясняет, возможно ли получить компенсацию.
ИСТОЧНИК KP.RU