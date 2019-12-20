2019-12-20T11:29:33+03:00
Общество

В Твери на один день для проезда закрыли Театральную площадь

Водителей просят заранее планировать маршрут
Ольга ТРОФИМОВА
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Театральную площадь в Твери закрыли для движенияТеатральную площадь в Твери закрыли для движенияФото: Ольга ТРОФИМОВА
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Постановление о запрете движения и парковки всех видов транспорта на Театральной площади появилось на сайте администрации Твери.

Ограничения введены в связи с проведением предновогодней встречи губернатора Тверской области Игоря Рудени с представителями общественности и будут действовать с 23:00 вечера 19 декабря и до 18:00 20 декабря.

Автмобилистов просят заранее планировать маршруты. Транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров, рекомендовано провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU

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