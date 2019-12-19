На оптовых складах в Твери нашли фальсифицированное сливочное масло

СЕГОДНЯ 16:39 2019-12-19T16:39:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В Твери инспекторы Управления Россельхознадзора по Тверской области провели рейд по оптовым складам и взяли пробы молочной продукции.

Образцы были направлены на исследование в Тверскую межобластную ветлабораторию. Проверка показала, что в масле «Традиционное» сладко-сливочное несоленое с м.д.ж. 82,5%, произведенном в Московской области, жировая фаза масла и масляной пасты из коровьего молока фальсифицирована жирами немолочного происхождения.

Выявленные факты являются нарушением требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции», «О безопасности пищевой продукции», «Пищевая продукция в части ее маркировки».

Управлением Россельхознадзора по Тверской области принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции в рамках полномочий и в соответствии с законодательством РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU