Более 200 бригад восстанавливают электроснабжение после урагана в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:49 2019-12-19T11:19:24+03:00

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В ночь на 19 декабря на Тверскую область обрушился ураган. Порывы ветра достигали 20-25 м/с, что вызвало обрывы линий электропередач, схлестывания проводов, падение деревьев на ЛЭП.

Неблагоприятные погодные условия, по прогнозам синоптиков, сохранятся и в течение дня. Ветер бушует в Новгородской, Ленинградской, Псковской и Тверской областях.

В Калининском, Ржевском, Торопецком районах, а также Вышневолоцком и Осташковском городских округах наблюдаются перебои с электричеством. Устранять неполадки энергетики начали еще ночью. В настоящее время на объектах работают 211 бригад, включая сотрудников "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье", в составе 938 человек персонала с привлечением 188 единиц специализированной техники.

В филиале "Россети Центр Тверьэнерго" введён особый режим работы. По поручению губернатора Игоря Рудени в регионе создан оперативный штаб.

Работы по восстановлению электроснабжения жителей будут вестись круглосуточно.

Получить информацию о ходе восстановления электроснабжения можно по тел.: "Россети Центр" – 8-800-50-50-115. Также можно оставить сообщение по телефону +7 915-38-000-38 в Teleram и Viber.

ИСТОЧНИК KP.RU