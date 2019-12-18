Пианист-виртуоз Евгений Соколовский сыграл на рояле посередине замерзшего озера в Твери

СЕГОДНЯ 16:01 2019-12-18T16:01:15+03:00

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Премьера нового клипа известного пианиста под названием "Евгений Соколовский - Антонио Вивальди "Зима" состоялась 15 декабря на канале youtube.

"Ничего необычного: просто конец осени, середина озера, первый лёд, рояль и пианист на коньках", - написано в аннотации к ролику.

Клип и правда получился по-зимнему красивый, несмотря на то, что снят был в ноябре - аккурат на конец месяца выпало несколько морозных и солнечных дней.

Евгений Соколовский сыграл Вивальди на льду Фото: youtube.com/Евгений Соколовский - Антонио Вивальди «Зима». Премьера 2019 (скрин видео)

На создание ролика у музыканта Евгения Соколовского и съемочной группы ушло два дня. Работа проходила на озере в районе Дорошихи, еще часть кадров была записана на карьерах. Помимо пианиста в кадре присутствует молодая девушка, которая под звуки мелодии Вивальди катается на коньках по прозрачному льду.

Евгений Соколовский сыграл Вивальди на льду Фото: youtube.com/Евгений Соколовский - Антонио Вивальди «Зима». Премьера 2019 (скрин видео)

"Внимание! Не повторяйте, эксперимент выполнен профессионалами, на свой страх и риск", - предостерегают зрителей авторы.

Евгений Соколовский сыграл Вивальди на льду Фото: youtube.com/Евгений Соколовский - Антонио Вивальди «Зима». Премьера 2019 (скрин видео)

СПРАВКА "КП":

Евгений Соколовский – пианист и композитор, виртуоз музыки без границ. Жил и учился в Твери, закончил Тверское музыкальное училище, потом уехал в Москву.

Создатель своего собственного уникального стиля, он покорил не только российских слушателей, его музыку знают и любят в Европе и Азии. Исполняет классические произведения, а также создает и исполняет новую фортепианную музыку, выходящую за рамки привычного восприятия, в которой каждый визуализирует то, что чувствует.

Евгений Соколовский - Антонио Вивальди Зима . Премьера 2019.Ничего необычного: просто конец осени, середина озера, первый лёд, рояль и пианист на коньках. Внимание! Не повторяйте, эксперимент выполнен профессионалами, на свой страх и риск. Над видео работали :Иван Осташ, Диана Соколовская, Евгений Соколовский, Александра Солянова. Оф. соц. сети: YouTube - https://www.youtube.com/c/ESpiano Instagram - https://www.instagram.com/evgeniy_sokolovskiy/ Евгений Соколовский пианист и композитор, виртуоз музыки без границ. Уникален в создании собственного стиля. Исполняет классические произведения, а также создает и исполняет новую фортепианную музыку, выходящую за рамки привычного восприятия, в которой каждый визуализирует то, что чувствует. Высокий профессионализм Евгения Соколовского уже покорил не только российских слушателей, его музыку знают и любят в Европе и Азии. Авторские композиции и яркие виртуозные переложения знаменитых классических произведений использовались для открытия и оформления торжественных церемоний и презентаций: Церемония закрытия Кубка конфедераций ФИФА 2017 Шоу Александра Немова Легенды Спорта 1996 2016 Запуск часов отсчёта 1000 дней до Чемпионата мира по футболу 37-й и 39-й Московские Международные Кинофестивали Фестиваль искусств Славянский Базар Ледовые шоу Ильи Авербуха Мы - Чемпионы , Мегаполис Ледовое шоу Год до XXII Олимпийских игр Сочи 2014 Короткая программа Юлии Липницкой на чемпионате мира по фигурному катанию. Правообладатель: Первое музыкальное Подписывайся на лучшие клипы #StarPro : Youtube http://bit.ly/joinstarpro ВКонтакте http://vk.com/starpro Telegram https://telegram.me/starprotv

ИСТОЧНИК KP.RU