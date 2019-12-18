Задымление в здании Тверской городской Думы локализовано

СЕГОДНЯ 13:46 2019-12-18T14:42:37+03:00

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По сообщению пресс-службы ГУ МЧС по Тверской области, очаг задымления, произошедшего по причине замыкания проводки в здании Тверской Думы, локализован. Время локализации 13:23.

Напомним, задымление в доме по адресу Советская, 34 произошло днём 18 декабря. На месте работали пожарные МЧС, полиция и скорая помощь.

Работников из здания эвакуировали. По информации от полицейских, находившихся на месте ЧП, пострадавших нет.

Дом на Советской, 34 более всего известен как здание городской Думы, но кабинеты в нём занимает также администрация Центрального района Твери. Замыкание произошло на территории, занимаемой администрацией.

Локализация задымления в Администрации Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU