Задымление в здании Тверской городской Думы локализовано
По сообщению пресс-службы ГУ МЧС по Тверской области, очаг задымления, произошедшего по причине замыкания проводки в здании Тверской Думы, локализован. Время локализации 13:23.
Напомним, задымление в доме по адресу Советская, 34 произошло днём 18 декабря. На месте работали пожарные МЧС, полиция и скорая помощь.
Работников из здания эвакуировали. По информации от полицейских, находившихся на месте ЧП, пострадавших нет.
Дом на Советской, 34 более всего известен как здание городской Думы, но кабинеты в нём занимает также администрация Центрального района Твери. Замыкание произошло на территории, занимаемой администрацией.
Локализация задымления в Администрации Твери.
ИСТОЧНИК KP.RU