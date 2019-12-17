В Тверском театре драмы все готово к премьере нового волшебного спектакля «Золушка»

СЕГОДНЯ 17:55 2019-12-17T18:00:06+03:00

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В Тверском театре драмы все готово к премьере нового волшебного спектакля.

С 22 по 29 декабря и со 2 по 8 января юных и взрослых зрителей приглашают на музыкальную сказку «Золушка» по мотивам книги Шарля Перро, которая, кстати, будет отличаться от всех остальных.

По задумке режиссера Иоланты Мельниковой, отец Золушки держит книжную лавку, и поэтому книги становятся для героини спасением от обыденной серости. Золушка прячется от страданий, которые терпит в реальности, в свой мир, в котором метла превращается в Маркиза де Метлэ, чайник перевоплощается в Барона Чай де Ника, а мыши становятся лучшими друзьями.

Но, как это и бывает в сказке, а тем более новогодней, все изменится однажды…

Иоланта Мельникова создала добрую семейную историю, которая будет интересна и детям, и взрослым. Классический сюжет воплощен в декорациях, созданных с помощью новейших технологий. А создать волшебную атмосферу помогает 3D-анимация - например, феи появляются и на светодиодном экране, и на сцене.

А какой новогодний спектакль без Ёлки? До начала «Золушки» для всех гостей будет проходить предновогодний утренник у елки с песнями и хороводами. 0+

ИСТОЧНИК KP.RU