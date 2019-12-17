В Тверской области ищут мужчину, пропавшего три года назад
Он ушел из дома в октябре 2016 года
Мужчина пропал в октябре 2016 года Фото: vk.com/"ВПСО "Сова" Кимры"
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Чекмарев Андрей Юрьевич, 1988 года рождения, пропал в октябре 2016 года. Он ушел и дома на улице Фрунзе, в Кимрах, Тверской области. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Ориентировка на поиск появилась в сообществе "ВПСО "Сова" Кимры" в соцсети.
Сообщается, что мужчина ростом 180 см, глаза голубые, волосы темные, телосложение худощавое. Другие подробности неизвестны.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят звонить по тел.: 8(900)118-72-82, 8(904)029-70-50 или 102.
ИСТОЧНИК KP.RU