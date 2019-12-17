"Гардероб Мельпомены": в Твери открывается выставка театрального костюма
19 декабря 2019 года в Музейно-выставочном центре им. Л. Чайкиной Тверского областного Дома народного творчества откроется выставка театрального костюма "Гардероб Мельпомены".
Мероприятие приурочено к Году театра и начнется с дефиле в театральных костюмах.
На выставке будут представлены сценические костюмы и реквизит Тверского академического театра драмы, Театра юного зрителя, Тверского государственного театра кукол, народного театра-студии "Премьер", театра-студии "Зеркало", народного театра "Дебют" (Удомельский городской округ), театра моды "Блестящие" (ЗАТО Озерный).
Отметим, что в Тверской области развитию материально-технической базы театров уделяется особое внимание. За последние несколько лет в рамках проекта "Сохранение и использование культурного наследия в России" во всех государственных театрах региона заменено звуковое, световое и технологическое оборудование, для всех учреждений приобретены автобусы.
- Развитие отрасли культуры даёт нам возможность сохранять историю, воспитывать наше подрастающее поколение и делать территорию более привлекательной, – считает губернатор Игорь Руденя.
Выставка откроется в 15:00.
ИСТОЧНИК KP.RU