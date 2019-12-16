2019-12-16T20:38:49+03:00
Происшествия

В Тверской области вертолет санавиации экстренно вылетал в Удомлю

Эвакуирован местный житель с заболеванием сердечно-сосудистой системы
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Вертолет санавиации срочно вылетал в Удомлю Фото: областной минздравВертолет санавиации срочно вылетал в Удомлю Фото: областной минздрав
Изменить размер текста:

16 декабря в областную клиническую больницу вертолетом доставлен тяжелобольной пациент из Удомельской медико-санитарной части.

Экипаж вертолета МИ-8 МЧС России с бригадой медиков отделения экстренной и плановой консультативной медицинской помощи ГБУЗ "Областная клиническая больница" выполнил санитарный рейс в Удомлю. Из города экстренно был эвакуирован местный житель с заболеванием сердечно-сосудистой системы.

Пациента доставили в региональный сосудистый центр областной клинической больницы для дальнейшего оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

Напомним, всего за 11 месяцев 2019 года вертолеты санитарной авиации вылетали на вызовы 204 раза, эвакуировано 240 пациентов, в числе которых 24 ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Тверской области обокрала жилой дом в Калязине
На улицах Твери сбили двух пешеходов
В Твери пожарные тушили заброшенную двухэтажку на улице Шишкова
В Тверской области вертолет санавиации экстренно вылетал в Удомлю
В Тверской области недельные эпидпороги заболеваемости ОРВИ и гриппом не превышены
На тверском льду "Динамо" обыграло лидера ВХЛ
Тверь завершила празднование Дня освобождения Калинина пламенем памяти и залпами салюта
Маршрутка протаранила бетонные блоки на Петербургском шоссе в Твери
В Твери продлены сроки ремонта теплотрассы на Петербургском шоссе
Житель Тверской области осужден за незаконное хранение наркотиков
На дороге в Тверской области столкнулись два квадроцикла, есть пострадавшие
Жительница Тверской области поблагодарила полицейских за оперативное раскрытие преступления
В Твери на Новый год детей и взрослых научат делать открытки из серебряной бумаги
Житель Твери украл из банкомата 50 тысяч рублей
Торжественная церемония в честь Дня освобождения Калинина прошла у Обелиска Победы в Твери
В Тверской области автоугонщик украл автомобиль с парковки возле дома
В Твери полицейские задержали грабителя, находящегося в межгосударственном розыске
Ревнивый сожитель сжег имущество своей спутницы в Тверской области
В Тверской области пенсионерке продали сомнительное газовое оборудование по завышенной цене
В Твери возлагают цветы к мемориалам в честь Дня освобождения Калинина