В Тверской области вертолет санавиации экстренно вылетал в Удомлю

СЕГОДНЯ 20:38 2019-12-16T20:38:49+03:00

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16 декабря в областную клиническую больницу вертолетом доставлен тяжелобольной пациент из Удомельской медико-санитарной части.

Экипаж вертолета МИ-8 МЧС России с бригадой медиков отделения экстренной и плановой консультативной медицинской помощи ГБУЗ "Областная клиническая больница" выполнил санитарный рейс в Удомлю. Из города экстренно был эвакуирован местный житель с заболеванием сердечно-сосудистой системы.

Пациента доставили в региональный сосудистый центр областной клинической больницы для дальнейшего оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

Напомним, всего за 11 месяцев 2019 года вертолеты санитарной авиации вылетали на вызовы 204 раза, эвакуировано 240 пациентов, в числе которых 24 ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU