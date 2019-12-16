На дороге в Тверской области столкнулись два квадроцикла, есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 16:40 2019-12-16T16:40:01+03:00

Оба квадроцикла были без регистрации Фото: УГИБДД России по Тверской области

Один из водителей скрылся с места ДТП

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Авария произошла поздно вечером, 14 декабря, на перекрестке ул. Строителей – ул. Мира, в Нелидово, Тверской обл.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 35-летний водитель, не имея права управления, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял квадроциклом, не зарегистрированным в установленном порядке, с пассажиром 35-летним мужчиной. Оба ехали без мотошлемов.

На указанном перекрестке водитель не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с впереди едущим квадроциклом без регистрации, под управлением 35-летнего водителя, который поспешил скрыться с места аварии, но позже бы разыскан.

В результате ДТП один из квадроциклов опрокинулся. Пострадал водитель и пассажир, с травмами они доставлены в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU