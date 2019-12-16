Ботанический сад Твери приглашает на уютный праздник «Живая ёлочка»
22 декабря Ботанический сад ТвГУ приглашает на традиционный семейный праздник «Живая ёлочка».
Встречать наступающие Рождество и Новый год планируется ярко.
В программе: украшение новогодними игрушками, сделанными вручную, деревьев в парке Сада, душистый чай на травах из настоящего самовара (не забудьте взять с собой свои чашки и кружки, песни, танцы и игры, прогулки в тропическом Зеленом доме, где много орхидей и мастер-классы.
Также планируется определить и наградить победителей лучшей новогодней игрушки, сделанной вручную.
Условия конкурса простые - новогодняя игрушка должна быть сделана своими руками и из вторичных материалов! Игрушку следует принести в Ботанический сад с указанием имени и фамилии мастера и вашим телефоном.
Начало в 12.00.
Вход платный - 150 руб. взрослые, 100 руб. школьники, студенты и пенсионеры. Дети до 6 лет бесплатно.
ИСТОЧНИК KP.RU