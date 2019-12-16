Ботанический сад Твери приглашает на уютный праздник «Живая ёлочка»

16 Дек. 23:00 2019-12-16T23:05:21+03:00

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22 декабря Ботанический сад ТвГУ приглашает на традиционный семейный праздник «Живая ёлочка».

Встречать наступающие Рождество и Новый год планируется ярко.

В программе: украшение новогодними игрушками, сделанными вручную, деревьев в парке Сада, душистый чай на травах из настоящего самовара (не забудьте взять с собой свои чашки и кружки, песни, танцы и игры, прогулки в тропическом Зеленом доме, где много орхидей и мастер-классы.

Также планируется определить и наградить победителей лучшей новогодней игрушки, сделанной вручную.

Условия конкурса простые - новогодняя игрушка должна быть сделана своими руками и из вторичных материалов! Игрушку следует принести в Ботанический сад с указанием имени и фамилии мастера и вашим телефоном.

Начало в 12.00.

Вход платный - 150 руб. взрослые, 100 руб. школьники, студенты и пенсионеры. Дети до 6 лет бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU