В Твери полицейские задержали грабителя, находящегося в межгосударственном розыске

СЕГОДНЯ 13:09 2019-12-16T13:09:36+03:00

Изменить размер текста: A A

На улице Твери сотрудники уголовного розыска Московского отдела полиции УМВД России по городу Твери при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали гражданина, находившийся в межгосударственном розыске.

30-летнего мужчину разыскивали правоохранительные органы Республики Беларусь по подозрению в совершении грабежа.

- В настоящее время в отношении подозреваемого в противоправной деятельности избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, проводятся необходимые мероприятия по его передачи инициатору розыска,- сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU