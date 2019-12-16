В Твери полицейские задержали грабителя, находящегося в межгосударственном розыске
На улице Твери сотрудники уголовного розыска Московского отдела полиции УМВД России по городу Твери при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали гражданина, находившийся в межгосударственном розыске.
30-летнего мужчину разыскивали правоохранительные органы Республики Беларусь по подозрению в совершении грабежа.
- В настоящее время в отношении подозреваемого в противоправной деятельности избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, проводятся необходимые мероприятия по его передачи инициатору розыска,- сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU