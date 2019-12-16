2019-12-16T13:09:36+03:00
Происшествия

В Твери полицейские задержали грабителя, находящегося в межгосударственном розыске

Подозреваемый заключен под стражу
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери полицейские задержали грабителя, находящегося в межгосударственном розыске Фото: архив "КП"В Твери полицейские задержали грабителя, находящегося в межгосударственном розыске Фото: архив "КП"
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На улице Твери сотрудники уголовного розыска Московского отдела полиции УМВД России по городу Твери при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали гражданина, находившийся в межгосударственном розыске.

30-летнего мужчину разыскивали правоохранительные органы Республики Беларусь по подозрению в совершении грабежа.

- В настоящее время в отношении подозреваемого в противоправной деятельности избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, проводятся необходимые мероприятия по его передачи инициатору розыска,- сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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