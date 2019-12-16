Ревнивый сожитель сжег имущество своей спутницы в Тверской области
Перед судом предстал 36-летний житель Бельского района, совершивший умышленное уничтожение чужого имущества.
Следствием установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из ревности к своей сожительнице, поджег надворные постройки на территории дома, в котором она проживала.
По сообщению областной прокуратуры, судом, с учетом мнения государственного обвинителя, мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 167 УК РФ, ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на полтора года.
Приговор не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU