Ревнивый сожитель сжег имущество своей спутницы в Тверской области

СЕГОДНЯ 13:04 2019-12-16T13:04:00+03:00

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Перед судом предстал 36-летний житель Бельского района, совершивший умышленное уничтожение чужого имущества.

Следствием установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из ревности к своей сожительнице, поджег надворные постройки на территории дома, в котором она проживала.

По сообщению областной прокуратуры, судом, с учетом мнения государственного обвинителя, мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 167 УК РФ, ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на полтора года.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU