2019-12-16T12:55:53+03:00
Общество

В Тверской области пенсионерке продали сомнительное газовое оборудование по завышенной цене

На защиту прав женщины встала прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
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Пожилой женщине продали сомнительное оборудование по завышенной ценеПожилой женщине продали сомнительное оборудование по завышенной ценеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В прокуратуру Старицкого района обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что к ней в дом пришли представители продавца газового оборудования и продали ей сигнализаторы задымленности и загазованности на общую сумму более 23 тыс. рублей.

91-летняя пенсионерка не могла в должной мере принять правильное решение о необходимости покупки данного оборудования.

В этой связи прокурором района в суд направлено исковое заявление в защиту прав пожилой женщины, которое рассмотрено и удовлетворено.

Решение не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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