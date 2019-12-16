В Тверской области пенсионерке продали сомнительное газовое оборудование по завышенной цене
На защиту прав женщины встала прокуратура
Пожилой женщине продали сомнительное оборудование по завышенной ценеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В прокуратуру Старицкого района обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что к ней в дом пришли представители продавца газового оборудования и продали ей сигнализаторы задымленности и загазованности на общую сумму более 23 тыс. рублей.
91-летняя пенсионерка не могла в должной мере принять правильное решение о необходимости покупки данного оборудования.
В этой связи прокурором района в суд направлено исковое заявление в защиту прав пожилой женщины, которое рассмотрено и удовлетворено.
Решение не вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU