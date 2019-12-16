В Твери возлагают цветы к мемориалам в честь Дня освобождения Калинина

СЕГОДНЯ 11:06 2019-12-16T11:22:39+03:00

Отмечать памятную дату в городе будут на протяжении всего дня

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Сегодня, 16 декабря, Тверь празднует 78-ю годовщину освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков. Памятные мероприятия начались с самого утра. В храмах города прошли панихиды, чуть позже митинги и возложения цветов состоялись у мемориалов и воинских захоронений.

В 10:00 цветы возложили к Смоленскому воинскому захоронению. Отдать дань памяти воинам-освободителям пришли глава администрации Московского района Твери Михаил Дроздов, депутат городской Думы Артур Сычёв, ветераны и школьники.

Прозвучала запись исторической сводки Совинформбюро за 16 декабря 1941 года в исполнении Левитана. Небольшие речи произнесли Михаил Дроздов и Артур Сычёв.

- Освобождение Калинина вдохновило всю Красную армию, весь советский народ, - сказал Михаил Дроздов. - Важно всегда помнить, какой ценой досталось нам наше счастье.

Память павших почтили минутой молчания, после чего к мемориалу возложили цветы.

Отмечать 78-ю годовщину освобождения Калинина в Твери будут весь день. На 11:00 запланирован торжественный митинг у стелы "Город воинской славы", а в полдень памятное мероприятие состоится у Обелиска Победы.

Завершатся торжества фейерверком в 19:00. Залпы прозвучат на площади Победы.

Тверь отмечает 78-ю годовщину освобождения Калинина.Фото: Виктория ТУШКОВА

Тверь отмечает 78-ю годовщину освобождения Калинина.Фото: Виктория ТУШКОВА

Тверь отмечает 78-ю годовщину освобождения Калинина.Фото: Виктория ТУШКОВА

Тверь отмечает 78-ю годовщину освобождения Калинина.Фото: Виктория ТУШКОВА

Тверь отмечает 78-ю годовщину освобождения Калинина.Фото: Виктория ТУШКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU