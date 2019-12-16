2019-12-16T11:05:59+03:00
Общество

В Тверской области женщина получила тяжелую травму на производстве

Должностное лицо оштрафовано за нарушение требований охраны труда
Ольга ТРОФИМОВА
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Прокуратура выявила нарушения требований охраны труда на предприятии Фото: архив "КП"Прокуратура выявила нарушения требований охраны труда на предприятии Фото: архив "КП"
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Нарушения законодательства об охране труда в муниципальном унитарном предприятии "Жилищно-коммунальное хозяйство-сервис" Ржевского района выявила Ржевская межрайонная прокуратура.

В ходе проверки установлено, что работник предприятия, находясь на рабочем месте, получила тяжелую травму на производстве.

- По результатам расследования несчастного случая возникла необходимость в получении медицинского заключения о степени тяжести вреда, причиненного работнику. Однако в нарушение требований Трудового кодекса Российской Федерации руководителем предприятия решение о продлении срока расследования несчастного случая не выносилось. Кроме того, должностное лицо организации не направило извещение в прокуратуру по месту происшествия, - сообщат пресс-служба ведомства.

По результатам проверки должностное лицо МУПа привлечено к дисциплинарной ответственности. В отношении него также возбуждено дело об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого виновник оштрафован на три тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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