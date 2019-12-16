В Тверской области легковушка влетела под фуру, двое погибли
Авария произошла в ночь на 15 декабря, на 178-м км автодороги Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна в Краснохолмском районе Тверской области.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 34-летний водитель, управляя автомобилем "ВАЗ 21140", ехал со стороны Красного Холма и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "SCANIA" под управлением 39-летнего водителя.
В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ и 22-летний мужчина-пассажир скончались на месте аварии до прибытия скорой помощи. 18-летний мужчина-пассажир легковушки с трамами был доставлен в Бежецкую ЦРБ.
ИСТОЧНИК KP.RU