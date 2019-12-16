В Тверской области молодая девушка попала под машину

СЕГОДНЯ 10:33 2019-12-16T10:33:26+03:00

ДТП в Нелидово Фото: УГИБДД России по Тверской области

Угрозы ее жизни нет

Изменить размер текста: A A

Авария произошла утром, 16 декабря, в Нелидово, на улице Первомайской, в районе дома №4.

Трезвый водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2103, сбил 19-летнюю девушку, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу. О случившемся сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Водитель остался на месте ДТП. Угрозы жизни пострадавшей нет.

Этим же утром, на улице Можайского в Твери под машину попала 38-летняя женщина, которая переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода. Ее жизни ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU