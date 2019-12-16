В Тверской области молодая девушка попала под машину
Угрозы ее жизни нет
ДТП в Нелидово Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла утром, 16 декабря, в Нелидово, на улице Первомайской, в районе дома №4.
Трезвый водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2103, сбил 19-летнюю девушку, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу. О случившемся сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Водитель остался на месте ДТП. Угрозы жизни пострадавшей нет.
Этим же утром, на улице Можайского в Твери под машину попала 38-летняя женщина, которая переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода. Ее жизни ничего не угрожает.
ИСТОЧНИК KP.RU