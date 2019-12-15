В Твери на четыре грамма наркотиков стало меньше
В Заволжский отдел полиции к сотрудникам наркоконтроля поступили данные, что в прошлом зэк, а ныне безработный житель Твери приобретёт и будет при себе хранить наркотики.
Проведя оперативные действия, полицейские взяли 34-летнего мужчину и провели его досмотр.
В итоге при нём нашли пакетики с порошком. Позже экспертиза показала, что это опасный синтетический наркотик, весом 3,94 грамма. Законом трактуется, что это крупная партия наркотиков.
Задержанному светит до 10 лет лишения свободы, но, санкции статьи 228 подразумевают и более суровое наказание — до 15 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU