2019-12-15T16:33:14+03:00
Происшествия

В Твери на четыре грамма наркотиков стало меньше

Полицейские взяли с поличным безработного недавно освободившегося зэка
Олег ХАДАЕВ
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В такие пакетики фасуют наркотики. Фото: УМВД по Тверской области.В такие пакетики фасуют наркотики. Фото: УМВД по Тверской области.
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В Заволжский отдел полиции к сотрудникам наркоконтроля поступили данные, что в прошлом зэк, а ныне безработный житель Твери приобретёт и будет при себе хранить наркотики.

Проведя оперативные действия, полицейские взяли 34-летнего мужчину и провели его досмотр.

В итоге при нём нашли пакетики с порошком. Позже экспертиза показала, что это опасный синтетический наркотик, весом 3,94 грамма. Законом трактуется, что это крупная партия наркотиков.

Задержанному светит до 10 лет лишения свободы, но, санкции статьи 228 подразумевают и более суровое наказание — до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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