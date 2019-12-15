Полицейские Твери задержали серийного мошенника

СЕГОДНЯ 12:48 2019-12-15T12:48:48+03:00

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К полицейским Твери обратилась жительница Петербурга с жалобой, что у неё с банковской карты уведены деньги.

Не смотря на свои 44 года, она оказалась женщиной доверчивой и, познакомившись в сети с жителем Конаково, прониклась к нему участием.

33-летний мужчина втёрся петербурженке в доверие и, напев от трудностях, в которые попал он и его родственники, выманил у дамы 50 000 рублей.

Вторым, логичным, надо сказать, этапом, было его исчезновение из сети, как и отключение телефона.

Женщина решила не спускать с рук жулику и обратилась в полицию. Как итог, полицейские задержали любителя сердобольных дам и выяснили, что обман потерпевшей — не первое его деяние. По версии сотрудников МВД, на его счету не менее 14 таких дел.

Сейчас мошеннику светит до пяти лет по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU