Пациента из Нелидово доставили вертолётом МЧС в Тверь

СЕГОДНЯ 10:59 2019-12-15T10:59:31+03:00

На всё ушло менее трёх с половиной часов

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Вертолёт МЧС для спасения пациента пришлось использовать в субботу. Причина традиционная — экстренный случай и нехватка в районах специалистов-медиков.

Необходимость в эвакуации пациента прозвучала из Нелидово.

В 11 часов 51 минуту специальный вертолёт МЧС Ми-8 взлетел с аэродрома «Змеёво», что в пригороде Твери. Прилёт в Нелидово, транспортирование пациента из Нелидовской ЦРБ, перелёт в Тверь и доставка больного в Областную клиническую больницу заняли 3 часа 24 минуты.

В областной больнице пациенту оказана вся необходимая помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU