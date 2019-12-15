Пациента из Нелидово доставили вертолётом МЧС в Тверь
На всё ушло менее трёх с половиной часов
Пациента быстро доставили в Тверь. Фото: МЧС
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Вертолёт МЧС для спасения пациента пришлось использовать в субботу. Причина традиционная — экстренный случай и нехватка в районах специалистов-медиков.
Необходимость в эвакуации пациента прозвучала из Нелидово.
В 11 часов 51 минуту специальный вертолёт МЧС Ми-8 взлетел с аэродрома «Змеёво», что в пригороде Твери. Прилёт в Нелидово, транспортирование пациента из Нелидовской ЦРБ, перелёт в Тверь и доставка больного в Областную клиническую больницу заняли 3 часа 24 минуты.
В областной больнице пациенту оказана вся необходимая помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU