СЕГОДНЯ 09:53 2019-12-15T09:53:09+03:00

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В социальных сетях, в официальных группах правительства Тверской области, продолжается голосование о судьбе железной дороги на Васильевский Мох, часть которой проходит через Тверь.

Рельсовый путь берёт своё начало на станции Дорошиха и далее, мимо Горбатого моста, проложен по улице Хромова. Затем он следует вдоль улицы Луначарского, поворачивает к Литвинкам, мимо садовых участков выходит к Тверце и убегает к Васильевскому Мху.

Несколько лет назад пассажирские пригородные поезда перестали возить людей по этому маршруту. Затем и товарные практически сошли на нет. Однако, железнодорожный путь остался, причём, со всей действующей инфраструктурой.

Трое суток назад в официальных группах правительства региона появился опрос. На выбор предлагают два варианта: сделать линию городского общественного транспорта или обустроить парковую зону с пешеходными и велодорожками, лыжероллерной трассой. Можно высказывать и другие пожелания и предложения.

На данный момент результаты голосования таковы. В VK лидирует линия городского общественного транспорта — 52,3%. В OK лидирует парковая зона — 46,6%, но число участников опроса в десятки раз меньше, чем в VK.

Голосование продлится до полудня 19 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU