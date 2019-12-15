Хоккеисты из Твери обыграли лидера Высшей хоккейной лиги

СЕГОДНЯ 05:53 2019-12-15T05:53:39+03:00

Решающую шайбу в ворота «Рубина» динамовцы забросили в овертайме

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В Тверь за очередными очками хоккейный клуб «Рубин» из Тюмени приехал лидером ВХЛ. Лидером он и уехал, но не увеличив свой очковый отрыв от преследователей.

Вечером 14 декабря тверское «Динамо» настолько грамотно выстроило тактику обороны, да и вообще всей игры, что игрокам «Рубина» не удавалось наладить внятную игру перед воротами динамовцев.

Однако первыми счёт открыли именно тюменцы. Но наши хоккеисты не позволили гостям насладиться победой и очень скоро сравняли счёт. Цифры 1:1 на табло так и светились до окончания основного времени матча.

Овертайм же получился коротким — на 48 секунде тверские хоккеисты вырвали победу у «Рубина».

Сейчас «Динамо» Тверь занимает в Высшей хоккейной лиге 22 место из 34.

Домашнюю серию с командами «Востока» динамовцы завершат 18 декабря с «Югрой» из Ханты-Мансийска. Начало в 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU