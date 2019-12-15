Хоккеисты из Твери обыграли лидера Высшей хоккейной лиги
В Тверь за очередными очками хоккейный клуб «Рубин» из Тюмени приехал лидером ВХЛ. Лидером он и уехал, но не увеличив свой очковый отрыв от преследователей.
Вечером 14 декабря тверское «Динамо» настолько грамотно выстроило тактику обороны, да и вообще всей игры, что игрокам «Рубина» не удавалось наладить внятную игру перед воротами динамовцев.
Однако первыми счёт открыли именно тюменцы. Но наши хоккеисты не позволили гостям насладиться победой и очень скоро сравняли счёт. Цифры 1:1 на табло так и светились до окончания основного времени матча.
Овертайм же получился коротким — на 48 секунде тверские хоккеисты вырвали победу у «Рубина».
Сейчас «Динамо» Тверь занимает в Высшей хоккейной лиге 22 место из 34.
Домашнюю серию с командами «Востока» динамовцы завершат 18 декабря с «Югрой» из Ханты-Мансийска. Начало в 19:00.
ИСТОЧНИК KP.RU