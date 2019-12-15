В Тверском ТЮЗе для детей пройдёт благотворительное представление

СЕГОДНЯ 04:51 2019-12-15T04:51:17+03:00

В ТЮЗе дети встретятся с Дедом Морозом. Фото: Ирина ТАРАСОВА

На просмотре ждут более 100 детей

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22 декабря в ТЮЗе Твери пройдёт благотворительное представление «Волшебный снег». Приурочено оно к новогодним праздникам.

Организатором выступила общественно-государственная организация «Союз женщин России».

На новогоднее благотворительное представление приглашено более 100 детей из многодетных семей, а так же перенёсших онкологические заболевания и с ограниченными возможностями здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU