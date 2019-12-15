В Тверском ТЮЗе для детей пройдёт благотворительное представление
На просмотре ждут более 100 детей
В ТЮЗе дети встретятся с Дедом Морозом.Фото: Ирина ТАРАСОВА
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22 декабря в ТЮЗе Твери пройдёт благотворительное представление «Волшебный снег». Приурочено оно к новогодним праздникам.
Организатором выступила общественно-государственная организация «Союз женщин России».
На новогоднее благотворительное представление приглашено более 100 детей из многодетных семей, а так же перенёсших онкологические заболевания и с ограниченными возможностями здоровья.
ИСТОЧНИК KP.RU