2019-12-15T04:51:17+03:00
Общество

В Тверском ТЮЗе для детей пройдёт благотворительное представление

На просмотре ждут более 100 детей
Олег ХАДАЕВ
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В ТЮЗе дети встретятся с Дедом Морозом.В ТЮЗе дети встретятся с Дедом Морозом.Фото: Ирина ТАРАСОВА
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22 декабря в ТЮЗе Твери пройдёт благотворительное представление «Волшебный снег». Приурочено оно к новогодним праздникам.

Организатором выступила общественно-государственная организация «Союз женщин России».

На новогоднее благотворительное представление приглашено более 100 детей из многодетных семей, а так же перенёсших онкологические заболевания и с ограниченными возможностями здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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