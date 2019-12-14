Лексус пробил забор Соборной мечети Твери

СЕГОДНЯ 18:29 2019-12-14T18:32:27+03:00

Лексус влетел в Соборную мечеть в Твери.

Водитель не справился с управлением [видео]

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Лексус влетел в мечеть как ракета. Стоп-кадр с видео.

То, что всё произошло в 5:31 утра и сработали подушки безопасности — причины, что в аварии никто не пострадал.

На кадрах, опубликованный в паблике «Подслушано у водителей. Тверь» видно, как разогнавшись по пустой улице Советской, Лексус пытается войти в поворот.

Но водитель не рассчитал не только скорость, но и то, что утром на дороге образовывается лёгкая наледь.

Как результат, Лексус сорвался в занос и, пробив забор, впечатался в стену у входа в Соборную мечеть.

На данный момент авто убрано, повреждённый участок огорожен демаскирующей ленточкой. Сумма ущерба, как владельцу авто, так и мечети, неизвестна.

ИСТОЧНИК KP.RU