Лексус пробил забор Соборной мечети Твери
Лексус влетел в Соборную мечеть в Твери.
Лексус влетел в мечеть как ракета. Стоп-кадр с видео.
То, что всё произошло в 5:31 утра и сработали подушки безопасности — причины, что в аварии никто не пострадал.
На кадрах, опубликованный в паблике «Подслушано у водителей. Тверь» видно, как разогнавшись по пустой улице Советской, Лексус пытается войти в поворот.
Но водитель не рассчитал не только скорость, но и то, что утром на дороге образовывается лёгкая наледь.
Как результат, Лексус сорвался в занос и, пробив забор, впечатался в стену у входа в Соборную мечеть.
На данный момент авто убрано, повреждённый участок огорожен демаскирующей ленточкой. Сумма ущерба, как владельцу авто, так и мечети, неизвестна.
ИСТОЧНИК KP.RU