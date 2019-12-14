2019-12-14T15:10:54+03:00
Происшествия

Мошенники отобрали у бабушки в Твери один миллион рублей

Несчастная обратилась за помощью в полицию
Олег ХАДАЕВ
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Всё чаше мошенники грабят стариков с помощью телефонов.Всё чаше мошенники грабят стариков с помощью телефонов.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Убитая горем 80-летняя жительница Твери обратилась в полицию с просьбой задержать мошенников, которые лишили её одного миллиона рублей.

Всё случилось без особых хитростей, просто и цинично. Неизвестный позвонил бабушке на мобильный телефон и, представившись работником банка, сообщил, что кто-то незаконно пытается снять с её счёта деньги.

Растерявшись под давлением обстоятельств и уверенностью мошенника, женщина забыла все предупреждения и, как требовал жулик, перевела все деньги на другой, якобы безопасный и открытый на её имя счёт.

В итоге 80-летняя женщина лишилась одного миллиона рублей.

Мерзавцев конечно же ищут, и даже если вдруг найдут, что в данных случаях происходит редко, то вряд ли их ждёт жестокое публичное наказание. Максимум — шесть лет вне свободы и штраф, согласно третей части 158 статьи УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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