В музее Владимира Серова под Тверью открылась выставка «Сезон охоты»
В мемориально-художественном музее Владимира Серова открылась выставка «Сезон охоты». Выставка посвящена охоте. На выставке представлены живописные, графические, скульптурные произведения, а также предметы декоративно- прикладного искусства из собрания Тверской областной картинной галереи.
Впервые публике представляют изданный в 1902 году роскошный альбом Николая Кутепова «Царская и Императорская охота на Руси. Конец XVII и XVIII века. Исторический очерк».
Также на выставке можно увидеть произведения западно-европейских авторов: Пенри Вилльямса, Ковальского Антона Германа, Фердинанда Марона, Франсуа Гренье, Дебюкура Луиса Филибера и Хевуда Томаса. Представлены и отечественные живописцы.
Выставка открыта ежедневно с 10:00 до 18:00 в мемориально-художественном музее Владимира Александровича Серова по адресу пос.Эммаусс, д.29.
Справки по телефону: 8 (4822) 37-84-32.
Владимир Серов — уроженец Эммауса (пригорода Твери). Советский живописец и график, педагог и профессор. Президент Академии художеств СССР в 1962—1968 годах.
Академик АХ СССР, Народный художник СССР. Лауреат двух Сталинских премий.
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