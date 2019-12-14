2019-12-14T12:12:14+03:00
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В музее Владимира Серова под Тверью открылась выставка «Сезон охоты»

В экспозиции представлены произведения как западно-европейских авторов
Олег ХАДАЕВ
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В Эммаусе открылась новая выставка. Фото: Мемориально-художественный музей Владимира Серова.В Эммаусе открылась новая выставка. Фото: Мемориально-художественный музей Владимира Серова.
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В мемориально-художественном музее Владимира Серова открылась выставка «Сезон охоты». Выставка посвящена охоте. На выставке представлены живописные, графические, скульптурные произведения, а также предметы декоративно- прикладного искусства из собрания Тверской областной картинной галереи.

Впервые публике представляют изданный в 1902 году роскошный альбом Николая Кутепова «Царская и Императорская охота на Руси. Конец XVII и XVIII века. Исторический очерк».

Также на выставке можно увидеть произведения западно-европейских авторов: Пенри Вилльямса, Ковальского Антона Германа, Фердинанда Марона, Франсуа Гренье, Дебюкура Луиса Филибера и Хевуда Томаса. Представлены и отечественные живописцы.

Выставка открыта ежедневно с 10:00 до 18:00 в мемориально-художественном музее Владимира Александровича Серова по адресу пос.Эммаусс, д.29.

Справки по телефону: 8 (4822) 37-84-32.

Владимир Серов — уроженец Эммауса (пригорода Твери). Советский живописец и график, педагог и профессор. Президент Академии художеств СССР в 1962—1968 годах.

Академик АХ СССР, Народный художник СССР. Лауреат двух Сталинских премий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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