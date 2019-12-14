На вагонзаводе в Твери с января начнут производить вагоны для Египта

СЕГОДНЯ 10:22 2019-12-14T10:22:02+03:00

Вот такие вагоны будут поставляться Египту. Фото: Wikipedia.org/Leonrid

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Не все из них будут произведены в Твери. Контракт на сумму 1 млрд. 16 млн. евро на поставку 1300 вагонов с сидячими местами будет реализовываться Трансмашхолдингом в Твери и Венгрии.

Контракт подразумевает, что вагоны будут поставлены в течение пяти лет. Первые 30 вагонов из Твери в Египет отправятся в первом квартале 2020 года.

Контрактом оговорено изготовление вагонов 5 типов: 3 класса, с принудительной вентиляцией – 800 единиц; 3 класса, с кондиционированием – 200 единиц; 2 класса, с кондиционированием – 180 единиц; 2 класса, с кондиционированием и буфетом – 30 единиц; 1 класса, с кондиционированием – 90 единиц.

Ещё одна особенность в том, что в Твери не будут производить полную сборку вагонов. Они будут поставляться заказчику — железным дорогам Египта, отдельными модулями, а уже непосредственно в Африке, на специально построенном заводе, их будут собирать.

Протяжённость железных дорог Египта 5063 км. И все они проходят по африканской территории страны. Ширина колеи - 1435 мм., в России - 1520.

Используется тепловозная тяга и лишь 63 км. электрифицированы.

Железные дороги соединяют такие города как Александрия, Каир и Луксор.

ИСТОЧНИК KP.RU