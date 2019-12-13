Фольклорный ансамбль «Славяночка» из Твери приглашает на «Молодотудскую свадьбу»

13 Дек. 23:59 2019-12-14T01:06:26+03:00

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22 декабря фольклорный ансамбль «Славяночка» приглашает жителей Твери на мероприятие «Молодотудская свадьба».

Специально к дню рождения коллектива, которому исполняется 52 года, участники "Славяночки" подготовили реконструкцию свадебного обряда по экспедиционным записям с использованием материалов газеты «Тверские губернские ведомости» XIX века, Сборника Ржевского общества краеведения, Этнографического сборника «Собрание местных этнографических описаний России» и др.

Все аудиоматериалы свадебного обряда села Молодой Туд Оленинского р-на (ранее Ржевский уезд, ранее также Молодотудская волость) взяты из архива коллектива. Они были записаны в 80-е годы под руководством Валентины Шоминой. А сегодня все фрагменты обряда были восстановлены силами коллектива.

Любопытный момент.

- В связи с пограничным расположением к Смоленску Молодотудской волости, жителей ее называли «белокафтанщиной» и «Польшей». По происхождению жителей волости исследователи XIX считали белорусами, подвергшимися сильному великорусскому влиянию и ассимилировавшими. В процессе подготовки к сценическому воплощению была поднята большая теоретическая база. Скорректированы диалектологические особенности данного локуса в соответствии с экспедиционными записями Калининского государственного университета, сделанными в 1984 года, - рассказывает руководитель фольклорного коллектива Светлана Лебедева.

Творческая гостиная ТвГУ, ул. Симеоновская, 46.

Начало в 15.00.

ИСТОЧНИК KP.RU