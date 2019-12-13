2019-12-14T01:06:26+03:00
Звезды

Фольклорный ансамбль «Славяночка» из Твери приглашает на «Молодотудскую свадьбу»

Коллективу исполняется 52 года
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Гостям покажут, как праздновали свадьбы одной из самых спорных территорий нашей области. Фото: Светлана ЛебедеваГостям покажут, как праздновали свадьбы одной из самых спорных территорий нашей области. Фото: Светлана Лебедева
Изменить размер текста:

22 декабря фольклорный ансамбль «Славяночка» приглашает жителей Твери на мероприятие «Молодотудская свадьба».

Специально к дню рождения коллектива, которому исполняется 52 года, участники "Славяночки" подготовили реконструкцию свадебного обряда по экспедиционным записям с использованием материалов газеты «Тверские губернские ведомости» XIX века, Сборника Ржевского общества краеведения, Этнографического сборника «Собрание местных этнографических описаний России» и др.

Все аудиоматериалы свадебного обряда села Молодой Туд Оленинского р-на (ранее Ржевский уезд, ранее также Молодотудская волость) взяты из архива коллектива. Они были записаны в 80-е годы под руководством Валентины Шоминой. А сегодня все фрагменты обряда были восстановлены силами коллектива.

Любопытный момент.

- В связи с пограничным расположением к Смоленску Молодотудской волости, жителей ее называли «белокафтанщиной» и «Польшей». По происхождению жителей волости исследователи XIX считали белорусами, подвергшимися сильному великорусскому влиянию и ассимилировавшими. В процессе подготовки к сценическому воплощению была поднята большая теоретическая база. Скорректированы диалектологические особенности данного локуса в соответствии с экспедиционными записями Калининского государственного университета, сделанными в 1984 года, - рассказывает руководитель фольклорного коллектива Светлана Лебедева.

Творческая гостиная ТвГУ, ул. Симеоновская, 46.

Начало в 15.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Фольклорный ансамбль «Славяночка» из Твери приглашает на «Молодотудскую свадьбу»
Талантливый автор из Твери Мария Лебедева вошла в список победителей национальной литературной премии «Большая книга»
В ДТП на улице Советской в Твери пострадал человек
В Тверской области двое мужчин украли 80 метров медного кабеля
За кражу водки и тушенки жительница Твери получила условный срок
В Твери создана рабочая группа по вопросам питания в детских садах
За незаконно срубленную ёлку жителям Тверской области придется заплатить 4500 рублей
Тверь на 133-м месте из двухсот в новом рейтинге городов по качеству жизни
В Тверской области с поличным задержан наркодилер
На открытии Рождественской ярмарки жителей Твери ждут мастер-классы, экскурсии и анимация
В районе Тверской области дошколятам давали некачественное молоко
В Тверской области заблокировали семь сайтов по продаже боевого оружия
В Твери судьбу "черных риелторов", которые убили девять человек, решат присяжные
Трое жителей Твери лишились прав управления автомобилями за долги по алиментам
На оптовых складах в Твери нашли поддельное молоко и масло