Талантливый автор из Твери Мария Лебедева вошла в список победителей национальной литературной премии «Большая книга»
На днях были объявлены победители национальной литературной премии «Большая книга» 2019 года. В их число попала и тверичанка Мария Лебедева.
Талантливый автор и литературный критик из Твери получила премию «_Литблог» для блогеров, пишущих о литературе.
Тем самым Мария попала в список лучших этого года наряду с громными и известными именами.
Так, лауреатами стали авторы книги «Венедикт Ерофеев: посторонний» Олег Лекманов, Михаил Свердлов и Илья Симановский. В своей книге они рассказывают о биографии писателя Венедикта Ерофеева, после чего детально анализируют путешествие главного героя произведения «Москва — Петушки».
Вторую премию получил Григорий Служитель («Дни Савелия»). А третью — Гузель Яхина за книгу «Дети мои».
Еще одну премию за вклад в литературу получил поэт, писатель и сценарист Валерий Попов.
Без призов не обойдется. Три миллиона рублей получат лауреаты первой премии «Большой книги». Полтора миллиона - второй премии. И миллион - третьей.
ИСТОЧНИК KP.RU