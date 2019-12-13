Талантливый автор из Твери Мария Лебедева вошла в список победителей национальной литературной премии «Большая книга»

13 Дек. 23:50 2019-12-14T00:28:00+03:00

Тверичанка получила премию «_Литблог» для блогеров, пишущих о литературе. Фото: из архива Марии Лебедевой

Девушка получила премию «_Литблог» для блогеров, пишущих о литературе

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На днях были объявлены победители национальной литературной премии «Большая книга» 2019 года. В их число попала и тверичанка Мария Лебедева.

Талантливый автор и литературный критик из Твери получила премию «_Литблог» для блогеров, пишущих о литературе.

Тем самым Мария попала в список лучших этого года наряду с громными и известными именами.

Так, лауреатами стали авторы книги «Венедикт Ерофеев: посторонний» Олег Лекманов, Михаил Свердлов и Илья Симановский. В своей книге они рассказывают о биографии писателя Венедикта Ерофеева, после чего детально анализируют путешествие главного героя произведения «Москва — Петушки».

Вторую премию получил Григорий Служитель («Дни Савелия»). А третью — Гузель Яхина за книгу «Дети мои».

Еще одну премию за вклад в литературу получил поэт, писатель и сценарист Валерий Попов.

Без призов не обойдется. Три миллиона рублей получат лауреаты первой премии «Большой книги». Полтора миллиона - второй премии. И миллион - третьей.

ИСТОЧНИК KP.RU