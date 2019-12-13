В ДТП на улице Советской в Твери пострадал человек
С травмами он доставлен в больницу
В центре Твери столкнулись два автомобиляФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла вечером, 13 декабря, на улице Советской, в районе дома №29, в Твери.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, на указанном участке столкнулись два автомобиля. ДТП произошло, потому что один из водителей не выдержал безопасную дистанцию до едущего впереди транспортного средства и врезался в него.
В результате аварии пострадал один человек. Он получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.
Подробности происшествия устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU