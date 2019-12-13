2019-12-13T20:33:47+03:00
Происшествия

В ДТП на улице Советской в Твери пострадал человек

С травмами он доставлен в больницу
Ольга ТРОФИМОВА
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В центре Твери столкнулись два автомобиляВ центре Твери столкнулись два автомобиляФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла вечером, 13 декабря, на улице Советской, в районе дома №29, в Твери.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, на указанном участке столкнулись два автомобиля. ДТП произошло, потому что один из водителей не выдержал безопасную дистанцию до едущего впереди транспортного средства и врезался в него.

В результате аварии пострадал один человек. Он получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.

Подробности происшествия устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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