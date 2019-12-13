За кражу водки и тушенки жительница Твери получила условный срок

СЕГОДНЯ 19:23 2019-12-13T19:23:19+03:00

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Преступление было совершено в сентябре 2019 года. В торговом зале одного из супермаркетов города женщина взяла четыре банки свиной тушенки общей стоимостью 454 рубля и прошла через кассовую зону, не оплатив товар. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Спустя несколько дней, осужденная вернулась в магазин и попыталась вынести из торговой точки две бутылки "Царской" водки на сумму 635 рублей 66 копеек, но была замечена другим покупателем. В ответ на просьбу оплатить товар злоумышленница выбежала из магазина и скрылась.

Приговором Московского районного суда фигурантка признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161, ст. 158.1 УК РФ, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на сроком на год и один месяц условно с испытательным сроком полтора года.

ИСТОЧНИК KP.RU