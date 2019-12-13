В Твери создана рабочая группа по вопросам питания в детских садах

СЕГОДНЯ 18:24 2019-12-13T18:24:58+03:00

Теперь питание в детских садах будет под ведомственным контролем. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Изменить размер текста: A A

12 декабря в городской Думе Твери собрался круглый стол по вопросу организации и качества питания в детских садах. В собрании, кроме городских парламентариев, участвовали представители управления образования администрации Твери, родители, заведующие детскими садами, а также заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Тверской области Павел Колесник.

Выступая, он отметил необходимость ведомственного контроля над питанием детей, поскольку случаи нарушений бывают, и нередко. Например, недавно в одном из дошкольных учреждений Тверской области обнаружили некачественное молоко.

В ходе заседания собравшиеся приняли решение создать специальную рабочую группу по вопросам организации и качества питания в детских садах Твери. Её первое заседание запланировано на январь 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU