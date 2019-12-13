В Твери создана рабочая группа по вопросам питания в детских садах
12 декабря в городской Думе Твери собрался круглый стол по вопросу организации и качества питания в детских садах. В собрании, кроме городских парламентариев, участвовали представители управления образования администрации Твери, родители, заведующие детскими садами, а также заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Тверской области Павел Колесник.
Выступая, он отметил необходимость ведомственного контроля над питанием детей, поскольку случаи нарушений бывают, и нередко. Например, недавно в одном из дошкольных учреждений Тверской области обнаружили некачественное молоко.
В ходе заседания собравшиеся приняли решение создать специальную рабочую группу по вопросам организации и качества питания в детских садах Твери. Её первое заседание запланировано на январь 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU