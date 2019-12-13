За незаконно срубленную ёлку жителям Тверской области придется заплатить 4500 рублей

СЕГОДНЯ 18:19 2019-12-13T18:19:21+03:00

Не нарушая закон срубить дерево можно в специально отведенных местах

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Каждый житель Тверской области может самостоятельно срубить живую ель. Для этого нужно приехать в лесничество, заполнить заявление с указанием желаемой высоты и породы дерева, оплатить выданную квитанцию и подписать договор купли-продажи.

В указанные в документе дату и время можно приходить за ёлкой. Рубить деревья можно под линиями электропередач, возле нефте- и газопроводов, вдоль дорог.

- Один человек может претендовать максимум на два дерева, - уточняют в Тверской межобластной природоохранной прокуратуре.

По информации ведомства, чем выше дерево, тем дороже за него придется заплатить:

- до одного метра - 39 руб. 64 коп.;

- до двух - 79 руб. 29 коп.;

- до трёх - 119 руб. 94 коп.;

- до четырёх - 158 руб. 59 коп.;

- свыше четырёх метров - 198 руб. 23 коп.

Если дерево будет срублено незаконно, за него придется заплатить штраф 4500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU