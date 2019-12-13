2019-12-13T18:19:21+03:00
Общество

За незаконно срубленную ёлку жителям Тверской области придется заплатить 4500 рублей

Не нарушая закон срубить дерево можно в специально отведенных местах
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Двухметровая ёлка обойдется в 79 рублей Фото: администрация ТвериДвухметровая ёлка обойдется в 79 рублей Фото: администрация Твери
Изменить размер текста:

Каждый житель Тверской области может самостоятельно срубить живую ель. Для этого нужно приехать в лесничество, заполнить заявление с указанием желаемой высоты и породы дерева, оплатить выданную квитанцию и подписать договор купли-продажи.

В указанные в документе дату и время можно приходить за ёлкой. Рубить деревья можно под линиями электропередач, возле нефте- и газопроводов, вдоль дорог.

- Один человек может претендовать максимум на два дерева, - уточняют в Тверской межобластной природоохранной прокуратуре.

По информации ведомства, чем выше дерево, тем дороже за него придется заплатить:

- до одного метра - 39 руб. 64 коп.;

- до двух - 79 руб. 29 коп.;

- до трёх - 119 руб. 94 коп.;

- до четырёх - 158 руб. 59 коп.;

- свыше четырёх метров - 198 руб. 23 коп.

Если дерево будет срублено незаконно, за него придется заплатить штраф 4500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверской области двое мужчин украли 80 метров медного кабеля
За кражу водки и тушенки жительница Твери получила условный срок
В Твери создана рабочая группа по вопросам питания в детских садах
За незаконно срубленную ёлку жителям Тверской области придется заплатить 4500 рублей
Тверь на 133-м месте из двухсот в новом рейтинге городов по качеству жизни
В Тверской области с поличным задержан наркодилер
На открытии Рождественской ярмарки жителей Твери ждут мастер-классы, экскурсии и анимация
В районе Тверской области дошколятам давали некачественное молоко
В Тверской области заблокировали семь сайтов по продаже боевого оружия
В Твери судьбу "черных риелторов", которые убили девять человек, решат присяжные
Трое жителей Твери лишились прав управления автомобилями за долги по алиментам
На оптовых складах в Твери нашли поддельное молоко и масло