Тверь на 133-м месте из двухсот в новом рейтинге городов по качеству жизни

СЕГОДНЯ 17:22 2019-12-13T17:22:42+03:00

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Тверь попала на 133-е место в рейтинге двухсот крупнейших и крупных городов России по качеству жизни.

Наиболее удобные для жизни города страны по итогам уходящего года были определены в результате опроса 90 000 человек специалистами портала Domofond.ru. Горожан просили оценить по десятибалльной шкале безопасность в городе, чистоту, экологию, общественный транспорт, дороги и парковки, магазины, работу коммунальщиков и некоторые другие параметры, всего одиннадцать.

Первые места заняли Тюмень, Геленджик и Ейск. Качество жизни в этих городах местные жители оценили выше всего. Худшими признали Каменск-Шахтинский, Киселёвск и Шахты. Москва оказалась на 6-м месте, Санкт-Петергубрг — на 26-м.

Что касается наших соседей, столиц регионов, граничащих с Тверской областью, то наш рейтинг, увы, ниже всех. С единственной поправкой: если за столицу Подмосковья взять, например, близкий к нам Клин (а не Москву, с которой равняться не очень объективно), то его мы всё-таки обогнали:

Великий Новгород — 77 место,

Вологда — 98 место,

Псков — 106 место,

Ярославль — 130 место,

Смоленск — 131 место,

Тверь — 133 место,

Клин — 183 место.

ИСТОЧНИК KP.RU