В Тверской области с поличным задержан наркодилер

СЕГОДНЯ 16:43 2019-12-13T16:43:41+03:00

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По подозрению в хранении наркотиков сотрудники наркоконтроля МО МВД России "Нелидовский" на одной из улиц города Нелидово задержали 51-летнего местного жителя.

При личном досмотре у мужчины обнаружено и изъято наркотическое вещество растительного происхождения массой более 100 граммов.

Подозреваемый задержан. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ. Зп незаконное приобретение и хранение наркотиков мужчине грозит лишение свободы на срок до трех лет.

В настоящее время полицейскими проводится ряд оперативных мероприятий, устанавливается, где приобретен наркотик и для каких целей он предназначался. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU