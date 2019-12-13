В районе Тверской области дошколятам давали некачественное молоко

СЕГОДНЯ 16:25 2019-12-13T16:25:15+03:00

В детском саду молоко не прошло проверку на качество Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской области провели проверку и отобрали пробы молочной продукции в дошкольном бюджетном учреждении села Лесное.

Результаты лабораторных исследований, которые провели специалисты Тверской межобластной ветлаборатории, показали, что ультрапастеризованное питьевое молоко из Дмитровского района Московской области содержит растительные масла и жиры на растительной основе (бета-ситостерин, кампестерин, стигмастерин).

Это противоречит требованиям Таможенного союза, а значит является нарушением.

Управлением Россельхознадзора по Тверской области принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции в рамках полномочий и в соответствии с законодательством РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU