В районе Тверской области дошколятам давали некачественное молоко
Специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской области провели проверку и отобрали пробы молочной продукции в дошкольном бюджетном учреждении села Лесное.
Результаты лабораторных исследований, которые провели специалисты Тверской межобластной ветлаборатории, показали, что ультрапастеризованное питьевое молоко из Дмитровского района Московской области содержит растительные масла и жиры на растительной основе (бета-ситостерин, кампестерин, стигмастерин).
Это противоречит требованиям Таможенного союза, а значит является нарушением.
Управлением Россельхознадзора по Тверской области принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции в рамках полномочий и в соответствии с законодательством РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU