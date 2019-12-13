2019-12-13T15:28:05+03:00
Общество

В Тверской области заблокировали семь сайтов по продаже боевого оружия

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области заблокировали семь сайтов по продаже боевого оружия Фото: архив "КП"В Тверской области заблокировали семь сайтов по продаже боевого оружия Фото: архив "КП"
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Прокуратурой Лихославльского района Тверской области в ходе мониторинга сети Интернет обнаружены семь сайтов, которые предлагали пользователям приобрести травматическое и боевое оружие без лицензии.

Поскольку статьей 222 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов прокуратурой района в суд направлено исковое заявление о признании информации на сайтах запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Требования прокурора удовлетворены. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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