Трое жителей Твери лишились прав управления автомобилями за долги по алиментам

СЕГОДНЯ 14:55 2019-12-13T14:55:08+03:00

Тех алиментщиков ограничили в правах за долги по алиментам Фото: Валерий РОМАНОВ

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В Твери за один день сразу три жителя Твери были ограничены в праве управления транспортным средством за долги по алиментам. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Тверской области.

Мужчины - должники, обязанные по решению суда выплачивать алименты на содержание несовершеннолетних детей, не исполняли свои обязательства. Не имея работы, каждый из них накопил долг в сумме более 90 тысяч рублей.

Выяснилось, что имущества, на которое можно обратить взыскание, у должников нет, но есть водительские удостоверения, подтверждающие право на управление транспортным средством.

После наложенных ограничений на управление автотранспортными средствами мужчины рассчитались с долгами.

ИСТОЧНИК KP.RU