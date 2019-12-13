Трое жителей Твери лишились прав управления автомобилями за долги по алиментам
В Твери за один день сразу три жителя Твери были ограничены в праве управления транспортным средством за долги по алиментам. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Тверской области.
Мужчины - должники, обязанные по решению суда выплачивать алименты на содержание несовершеннолетних детей, не исполняли свои обязательства. Не имея работы, каждый из них накопил долг в сумме более 90 тысяч рублей.
Выяснилось, что имущества, на которое можно обратить взыскание, у должников нет, но есть водительские удостоверения, подтверждающие право на управление транспортным средством.
После наложенных ограничений на управление автотранспортными средствами мужчины рассчитались с долгами.
ИСТОЧНИК KP.RU